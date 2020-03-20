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Организаторы рассказали, что будет с изданием «ДОМ-2»

У известного и популярного издания «Дом-2» наметились сильные перемены. Теперь этот журнал будет в новом, а главное современном формате Digital. В нем так же, как и раньше, будет эксклюзивная информация об участниках проекта, а также тайны, которые иногда могут шокировать.
Организаторы рассказали, что будет с изданием «ДОМ-2»

Именно издание «Дом-2» ровно 15 лет радовал своего читателя всеми горячими новостями из жизни участников телестройки. За это время было сделано немало работы, ведь буквально для каждого выпуска редакторы и дизайнеры создавали уникальные обложки, а также старались написать как можно больше уникальной информации.

Более того, когда-то именно в издании «Дом-2» появились первые эксклюзивные фотографии Ксении Бородиной, которых на тот момент нигде не было. Также в журнале раскрывали все тайны закулисной жизни Острова Любви.

Сейчас авторы издания решили, что пора идти в ногу со временем. Они перебираются в Digital-пространство. Наверное, теперь всех его поклонников ждут еще более интересные времена. О событии издатели сообщили, как говорится, в торжественной обстановке.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:23

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