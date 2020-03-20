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«Оборона от Короны»: Евгений Петросян призвал не паниковать из-за коронавируса

Известный эстрадный юморист Евгений Петросян решил высказаться по поводу ситуации, сложившейся вокруг нашумевшего коронавируса. Как утверждает артист, в условиях пандемии люди должны быть бдительными, но при этом им следует удержаться от паники.
«Оборона от Короны»: Евгений Петросян призвал не паниковать из-за коронавируса

Мэтр отечественного эстрадного юмора уверен, что все мероприятия, направленные на борьбу с распространением COVID-19, являются правильными. Кроме того, Петросян отмечает, что следует обеспечить санитарию и правильное социальное поведение. Кроме того, следует понимать, что именно нужно делать для предотвращения массового распространения заболевания. При этом Евгений Ваганович огорчен тем фактом, что некоторые люди в нынешних условиях часто поддаются ничем не обоснованной панике. Артист считает, что на данный момент человечеству следует найти золотую середину между «всеобщим бешенством и осторожностью». Чтобы подкрепить свои слова Петросян даже опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram полный перечень угроз, которым в прежние годы приписывали роль глобальных катастроф, способных едва ли не убить человечества.

В завершении своей публикации Евгений Ваганович пожелал подписчикам крепкого здоровья, а свой пост подписал довольно странным тегом «Оборона от Короны».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:21

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