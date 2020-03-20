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Ученые создали портативное устройство FluSense для диагностики вируса по звукам кашля

Ученые, которые работают в Массачусетском университете, создали портативное устройство FluSense, благодаря которому можно диагностировать вирус по звукам кашля. Новая разработка, которая может похвастаться элементами ИИ, сможет определить количество больных людей в местах, где возможны массовые скопления инфицированных.
Ученые создали портативное устройство FluSense для диагностики вируса по звукам кашля

Портативный прибор с машинным обучением построен на механизме нейронных вычислений, который способен обработать массив информации, поступающей с тепловизорных камер и микрофонов. При этом, система, разработанная американскими специалистами, не сохраняет личные сведения (изображение лица и речевые данные).

Во время проведения лабораторных исследований ученые получили модели кашля, которые были скорректированы с помощью ИИ. Классификатор признаков заболевания ученые построили по принципу нейронных сетей. С его помощью происходит обработка тепловых изображений исследуемых людей и подсчет зараженных.

По словам доцента Таухидура Рахмана, при проведении испытаний систему FluSense установили в зале ожидания клиники университета. За восемь месяцев работы портативное устройство проанализировало 21 миллион аудиосэмплов и свыше 350 тысяч тепловых снимков. По словам ученых, FluSense способна прогнозировать развитие сезонных вспышек гриппа, респираторных заболеваний, эпидемий.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:51

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