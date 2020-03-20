Певец Митя Фомин заявил о готовности стать донором спермы





Митя Фомин ранее рассказывал, что готов к появлению в своей жизни ребёнка. Он планировал взять его из детского дома, где часто проходят его благотворительные концерты. Ему даже предлагали усыновить трех детей, но он не был к этому готов. Однако на данный момент у него появилась новая идея, как обзавестись своими детьми. Артист хочет использовать свой генетический материал для продолжения рода. Исполнитель считает, что в стране есть самостоятельные женщины, реализовавшиеся в работе, но без семьи и детей, поскольку камнем преткновения является наличие хороших генов. Фомин утверждает, что у него они в полном порядке, он имеет отличную наследственность и прекрасное здоровье., - заявил певец. У исполнителя также есть несколько требований к будущему своего ребёнка - женщина должна быть готова к рождению малыша и не претендовать ни на что больше, кроме генетического материала от артиста. При взаимовыгодных условиях певец готов поддержать семью и принимать участие в воспитании чада, поскольку он обладает большим опытом общения с детьми. Первое профильное образование, которое получил Фомин - врач-педиатр. У него также имеются крестница и крестник — Арис и Игорь, с которыми он стремится как можно чаще общаться.