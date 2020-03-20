«Отравления вслед за коронавирусом»: Паразитолог предостерегла от покупок круп «про запас»





Елена Чернышева рассказала, что в процессе хранения крупа легко поддается микробиологической порче, из-за чего в зернах накапливаться токсичные продукты жизнедеятельности бактерий, в том числе плесневые грибы. Такой процесс может произойти довольно быстро, всего за неделю, потому особенно опасно для здоровья, если купленный «стратегический запас» лежит более 14 -30 дней.Кроме поврежденной упаковки или нарушений рекомендованных условий хранения, в том числе температуры и уровня влажности, большую угрозу для качества круп представляют насекомые и грызуны, которые оставляют в зерне не только свои личинки, но и экскременты. По словам врача, если потребитель обнаружил мошек или другие живые организмы в емкости, необходимо немедленно утилизировать все продукты, на которые могли попасть паразиты.Напоследок Елена Чернышева дала полезные рекомендации относительно запаса «на потом»: обращать внимание на целостность упаковки еще до покупки круп, хранить продукт только в сухой емкости и не употреблять его после окончания срока годности.