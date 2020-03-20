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«Отравления вслед за коронавирусом»: Паразитолог предостерегла от покупок круп «про запас»

Врач-паразитолог, патоморфолог и кандидат биологических наук Елена Чернышева предостерегла россиян от покупок круп «про запас» во время пандемии коронавируса. По словам медика, люди часто пренебрегают условиями хранения и сроком годности продуктов, из-за чего рискуют получить пищевое отравление.
«Отравления вслед за коронавирусом»: Паразитолог предостерегла от покупок круп «про запас»

Елена Чернышева рассказала, что в процессе хранения крупа легко поддается микробиологической порче, из-за чего в зернах накапливаться токсичные продукты жизнедеятельности бактерий, в том числе плесневые грибы. Такой процесс может произойти довольно быстро, всего за неделю, потому особенно опасно для здоровья, если купленный «стратегический запас» лежит более 14 -30 дней.

Кроме поврежденной упаковки или нарушений рекомендованных условий хранения, в том числе температуры и уровня влажности, большую угрозу для качества круп представляют насекомые и грызуны, которые оставляют в зерне не только свои личинки, но и экскременты. По словам врача, если потребитель обнаружил мошек или другие живые организмы в емкости, необходимо немедленно утилизировать все продукты, на которые могли попасть паразиты.

Напоследок Елена Чернышева дала полезные рекомендации относительно запаса «на потом»: обращать внимание на целостность упаковки еще до покупки круп, хранить продукт только в сухой емкости и не употреблять его после окончания срока годности.

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Общество / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:21

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