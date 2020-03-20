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Банки предупредили клиентов об опасности передачи коронавируса через купюры

Российские банки предупредили клиентов об опасности передачи коронавируса через купюры, выдаваемые банкоматом. Это, по большей части, касается автоматов с функцией приема и выдачи наличных средств.

В банкоматах, предоставляющих услугу «Cash Recycling», банкноты, внесенные одним клиентом, выдаются другому без предварительной инкассации. Это значит, что никакой обработке купюры не подвергаются, а значит могут служить источником заражения коронавирусом. Как отмечают эксперты Роспотребнадзора, на бумаге вирус сохраняет жизнеспособность до 3-4 дней, что делает деньги потенциально опасным «носителем» COVID-19.

Однако пока Всемирная организация здравоохранения не озвучила каких-либо рекомендаций в отношении использования наличных, хотя и не отрицает того факта, что деньги могут выступать в роли переносчика инфекционного заболевания. Российские финансово-кредитные учреждения же отмечают нецелесообразность и дороговизну введения дополнительных способов защиты и дезинфекции банкоматов. При этом одним из аргументов выступает то, что на принятие таких мер нужно определенное время, и к моменту их воплощения в реальность пандемия может пойти на спад.

Единственными мерами, принимаемыми банками для защиты своих сотрудников и клиентов от коронавируса, является поддержание чистоты помещений и рабочих поверхностей. Так, персонал финучреждений чаще проводит влажную уборку, а также следит за чистотой дверных ручек, канцтоваров, клавиатур и других контактных частей терминалов и банкоматов.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:31

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