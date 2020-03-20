Синоптики: В Москве в скором времени настанет "бурная и жаркая весна"
Со следующей недели в Москве и области ожидается жаркая погода, сообщила главный специалист Метеобюро столицы и региона Татьяна Позднякова в беседе с журналистами РГ. На грядущих выходных днём может пройти небольшой дождь и даже снег, температура воздуха не превысит отметки в 2 °C, а ночью – упадёт до -7 °C по Подмосковью.
Как пояснила специалист, похолодание в регион будет принесено циклоном с арктических берегов, морозное влияние которого продержится до середины наступающей недели. Всё же потепление начнётся со вторника, хотя ночи останутся морозными. С четверга должна наступить бурная и жаркая весна.
К слову, 20 марта самым тёплым было в 1990 году – тогда температура воздуха достигала 16,8 °C со знаком «плюс». Самой же морозной эта дата фиксировалась синоптиками в 1915 году: речь идёт о -28,8 °C.
Как пояснила специалист, похолодание в регион будет принесено циклоном с арктических берегов, морозное влияние которого продержится до середины наступающей недели. Всё же потепление начнётся со вторника, хотя ночи останутся морозными. С четверга должна наступить бурная и жаркая весна.
К слову, 20 марта самым тёплым было в 1990 году – тогда температура воздуха достигала 16,8 °C со знаком «плюс». Самой же морозной эта дата фиксировалась синоптиками в 1915 году: речь идёт о -28,8 °C.