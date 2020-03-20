Синоптики: В Москве в скором времени настанет "бурная и жаркая весна"





Как пояснила специалист, похолодание в регион будет принесено циклоном с арктических берегов, морозное влияние которого продержится до середины наступающей недели. Всё же потепление начнётся со вторника, хотя ночи останутся морозными. С четверга должна наступить бурная и жаркая весна.К слову, 20 марта самым тёплым было в 1990 году – тогда температура воздуха достигала 16,8 °C со знаком «плюс». Самой же морозной эта дата фиксировалась синоптиками в 1915 году: речь идёт о -28,8 °C.