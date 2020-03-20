"Ты не должна никому и ничего": Катя Гордон призывает женщин остановить "насилие общественным мнением"
Катя Гордон призывает женщин в социальной сети Instagram остановить "насилие общественным мнением". Также исполнительница напоминает, что девушки не должны никому и ничего.
Катя Гордон опубликовала видео, на котором она запечатлена в трусах и майке. Со слезами на глазах юрист рассказывает, что большую часть жизни ее критиковали за цвет волос, кривой нос, морщины и верхнюю губу. Также знаменитость сообщила, что люди часто говорили, что если ее кто-то ударил, то она это заслужила. Этот ролик Катя Гордон записала, чтобы все женщина знали, что есть "насилие общественным мнением", которому не стоит поддаваться, поскольку каждая девушка достойна любви. В комментарии исполнительница написала: "Я знаю, что каждая из вас живет под гнетом общественного мнения, и часто, увы, попадает под его влияние".
Юрист отметила, что самое главное - это любить, уважать и дать себе право быть самой собой. Катя Гордон сообщила, что критикуют принцесс, звёзд и поэтов. В конце она добавила: "Просто остановим это насилие общественным мнением и начнём жить, исходя из своих интересов и чувств!".
Катя Гордон опубликовала видео, на котором она запечатлена в трусах и майке. Со слезами на глазах юрист рассказывает, что большую часть жизни ее критиковали за цвет волос, кривой нос, морщины и верхнюю губу. Также знаменитость сообщила, что люди часто говорили, что если ее кто-то ударил, то она это заслужила. Этот ролик Катя Гордон записала, чтобы все женщина знали, что есть "насилие общественным мнением", которому не стоит поддаваться, поскольку каждая девушка достойна любви. В комментарии исполнительница написала: "Я знаю, что каждая из вас живет под гнетом общественного мнения, и часто, увы, попадает под его влияние".
Юрист отметила, что самое главное - это любить, уважать и дать себе право быть самой собой. Катя Гордон сообщила, что критикуют принцесс, звёзд и поэтов. В конце она добавила: "Просто остановим это насилие общественным мнением и начнём жить, исходя из своих интересов и чувств!".