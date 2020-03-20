Представители «Яндекс.Драйв» рассказали о мерах дезинфекции в связи с коронавирусом





«Яндекс.Драйв» для профилактики распространения опасной вирусной инфекции при каждой мойке автомобиле проводит дезинфекцию. Следуя рекомендациям, которые предоставил Роспотребнадзор, руль, кресла, ручки, приборные панели и другие видимые поверхности протираются антисептическими средствами. Кроме этого, сервис каршеринга предлагает клиентам воспользоваться спиртовыми салфетками, если возникнет необходимость в дополнительной обработке поверхностей.Кроме выше описанных мер, планируют проводить экспресс-дезинфекцию, которая подразумевает обработку авто в любо точке города.