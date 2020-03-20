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Представители «Яндекс.Драйв» рассказали о мерах дезинфекции в связи с коронавирусом

Представители сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» рассказали о том, какие меры дезинфекции они принимают в связи с коронавирусом. Дополнительные действия сервис проката авто проводит уже две недели.

«Яндекс.Драйв» для профилактики распространения опасной вирусной инфекции при каждой мойке автомобиле проводит дезинфекцию. Следуя рекомендациям, которые предоставил Роспотребнадзор, руль, кресла, ручки, приборные панели и другие видимые поверхности протираются антисептическими средствами. Кроме этого, сервис каршеринга предлагает клиентам воспользоваться спиртовыми салфетками, если возникнет необходимость в дополнительной обработке поверхностей.

Кроме выше описанных мер, планируют проводить экспресс-дезинфекцию, которая подразумевает обработку авто в любо точке города.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:31

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