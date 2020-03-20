Дмитрий Песков заявил об отсутствии ценовых войн между Россией и Саудовской Аравией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии ценовых войн между Россией и Саудовской Аравией из-за цен на нефть. По словам государственного деятеля, есть только неблагоприятная для многих стран экономическая конъюнктура.
В контексте обсуждения слов Леонида Федуна о так называемой, «войне на истощение» между РФ и КСА, Дмитрий Песков сказал, что Российская Федерация не ведет войн ни с кем в мире и, учитывая заявление королевской семьи, Саудовская Аравия придерживается аналогичной позиции. Согласно сообщению пресс-секретаря Владимира Путина, у каждого государства есть свои бюджетные и экономические возможности, исходя из которых, власти выстраивают собственную политику.
Ввиду того, что в бюджете России есть «запас прочности» на случай волатильности на фондовом рынке, подобно той, что наблюдается в марте 2020 года, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе критической ситуации в стране не будет. «У нас с КСА хорошие партнерские отношения и мы не думаем, что кто-то должен вмешиваться», - отметил Дмитрий Песков.
Как известно, ранее политические деятели уже неоднократно говорили об очевидности обвала нефти и сокращения мирового потребления. Потому ни о каких «войнах на истощение» между государствами речи идти не может.
В контексте обсуждения слов Леонида Федуна о так называемой, «войне на истощение» между РФ и КСА, Дмитрий Песков сказал, что Российская Федерация не ведет войн ни с кем в мире и, учитывая заявление королевской семьи, Саудовская Аравия придерживается аналогичной позиции. Согласно сообщению пресс-секретаря Владимира Путина, у каждого государства есть свои бюджетные и экономические возможности, исходя из которых, власти выстраивают собственную политику.
Ввиду того, что в бюджете России есть «запас прочности» на случай волатильности на фондовом рынке, подобно той, что наблюдается в марте 2020 года, ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе критической ситуации в стране не будет. «У нас с КСА хорошие партнерские отношения и мы не думаем, что кто-то должен вмешиваться», - отметил Дмитрий Песков.
Как известно, ранее политические деятели уже неоднократно говорили об очевидности обвала нефти и сокращения мирового потребления. Потому ни о каких «войнах на истощение» между государствами речи идти не может.
Экономика / Главные новости
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:44