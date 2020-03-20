Подлодки Северного флота РФ готовят к проведению испытаний гиперзвукового оружия





В конце февраля текущего года агентство ТАСС опубликовало информацию о первом испытании «Циркона» с борта «Адмирала Горшкова». В последствии эти данные были подтверждены заявлением Главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ адмирала Николая Евменова о размещении ракеты на одном из отечественных фрегатов. Спустя почти месяц министр обороны Сергей Шойгу также дал некоторые сведения об испытании нового гиперзвукового оружия, сообщив, что работа над его проверкой в действии продолжается.На днях командующий СФ РФ Александр Моисеев рассказал о последующих действиях, запланированных в отношении «Циркона». Так стало известно, что в обозримом будущем подлодки стратегического объединения начнут готовиться к проведению испытаний гиперзвукового оружия. Вице-адмирал не уточнил, с какой именно субмарины будет проводиться запуск, но как ранее стало известно из сообщений инсайдеров, это может быть атомная подводная лодка «Северодвинск».