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Подлодки Северного флота РФ готовят к проведению испытаний гиперзвукового оружия

Командующий Северным флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев рассказал о планируемом на ближайшее время проведении испытаний гиперзвукового оружия. Как стало известно, предстоит отработка стрельб из подводного положения атомной подводной лодки.
Подлодки Северного флота РФ готовят к проведению испытаний гиперзвукового оружия

В конце февраля текущего года агентство ТАСС опубликовало информацию о первом испытании «Циркона» с борта «Адмирала Горшкова». В последствии эти данные были подтверждены заявлением Главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ адмирала Николая Евменова о размещении ракеты на одном из отечественных фрегатов. Спустя почти месяц министр обороны Сергей Шойгу также дал некоторые сведения об испытании нового гиперзвукового оружия, сообщив, что работа над его проверкой в действии продолжается.

На днях командующий СФ РФ Александр Моисеев рассказал о последующих действиях, запланированных в отношении «Циркона». Так стало известно, что в обозримом будущем подлодки стратегического объединения начнут готовиться к проведению испытаний гиперзвукового оружия. Вице-адмирал не уточнил, с какой именно субмарины будет проводиться запуск, но как ранее стало известно из сообщений инсайдеров, это может быть атомная подводная лодка «Северодвинск».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:00

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