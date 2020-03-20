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"С возрастом наш иммунитет становится слабее": Анна Семенович призвала помогать пожилым людям во время карантина

Анна Семенович призвала своих подписчиков в Instagram помогать пожилым людям во время карантина. Исполнительница отметила, что с возрастом иммунитет становится слабее.
"С возрастом наш иммунитет становится слабее": Анна Семенович призвала помогать пожилым людям во время карантина

Анна Семенович опубликовала фото, на котором она сидит на столе. В комментарии телеведущая написала, что хочет поделиться с фанатами важной информацией. Она отметила, что в Москве все спокойно, по сравнению со странами Европы. Каждый день людям сообщают новости, напоминают, что делать, чтобы не подхватить коронавирус, и рассказывают о тех, кто заболел. Анна Семенович рада, что люди получают помощь и выздоравливают. Но вирус бьет по пожилым людям, и по этому они нуждаются в особом внимании.

Исполнительница сообщила, что нужно поговорить с людьми в возрасте и попросить их, чтобы они не выходили из дома. Самим покупать продукты и лекарства для пожилых родственников и соседей, а также оплатить коммунальные услуги, чтобы они не стояли в очереди. Анна Семенович отметила, что и самим нужно постараться ограничить личное общение с людьми преклонного возраста. Все беседы необходимо заменить на телефонные разговоры.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:41

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