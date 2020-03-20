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В Кремле заверили, что не обсуждают вопрос о «закрытии» Москвы из-за коронавируса

Вопрос о закрытии Москвы на карантин в связи с пандемией коронавируса в мире российскими властями не обсуждается. С таким заявлением выступил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле заверили, что не обсуждают вопрос о «закрытии» Москвы из-за коронавируса

Журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства о том, не планируют ли власти введение мер по «закрытию Москвы», на что он дал отрицательный ответ. «Сейчас такие меры вообще не обсуждаются», - отметил представитель Кремля. Немногим ранее глава пресс-службы столичной мэрии Гульнара Пенькова подчеркнула, что администрация города не проводит совещаний по поводу возможного карантина по коронавирусу и назвала подобные заявления клеветническими. «Это неправдивая информация. Никакие совещания по этому поводу не проводятся, поэтому даже такие обсуждения не ведутся», - добавила она.

Более того, с похожим заявлением выступили и члены оперативного штаба Москвы, которые также заявили, что сообщения о возможном введении в городе комендантского часа являются ложными.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:32

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