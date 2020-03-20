В Кремле заверили, что не обсуждают вопрос о «закрытии» Москвы из-за коронавируса





Журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства о том, не планируют ли власти введение мер по «закрытию Москвы», на что он дал отрицательный ответ. «Сейчас такие меры вообще не обсуждаются», - отметил представитель Кремля. Немногим ранее глава пресс-службы столичной мэрии Гульнара Пенькова подчеркнула, что администрация города не проводит совещаний по поводу возможного карантина по коронавирусу и назвала подобные заявления клеветническими. «Это неправдивая информация. Никакие совещания по этому поводу не проводятся, поэтому даже такие обсуждения не ведутся», - добавила она.Более того, с похожим заявлением выступили и члены оперативного штаба Москвы, которые также заявили, что сообщения о возможном введении в городе комендантского часа являются ложными.