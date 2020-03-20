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Никита Тарасов рассказал о трудностях съемок в психологическом триллере «Колл-центр»

На PREMIER и на канале ТНТ в понедельник, 23 марта, стартует показ восьмисерийного психологического триллера «Колл-центр». Актер Никита Тарасов рассказал о трудностях съемок и признался, что новы сериал удивит россиян разнохарактерными персонажами.
Никита Тарасов рассказал о трудностях съемок в психологическом триллере «Колл-центр»

В триллере Алексея Чупова и Наташи Меркуловой актеру досталась роль сотрудника колл-центра, расположенного в столице. Организацию захватили террористы, которые представились как «Папа и Мама». По словам Никиты Тарасова, его персона Женя переживает непростой период в жизни, он многодетный отец. Благодаря бомбе, которую заложили в офисе колл-центра, он понимает, чего же ему хочется на самом деле.

Актеру пришлось сниматься во многих очень жестоких сценах, но он пошутил, что у него «не было выбора». Тарасов благодарен Меркуловой и Чупову, которые дали ему роль в тот период, когда он получил травму и вынужден был отказаться от многих проектов. На тот момент артист даже не мог стоять на ногах. Поэтому, съемки в триллере для него не было сложными, так как он был уже в прекрасной форме и мог воплощать задумки режиссера.

Никита Тарасов охарактеризовал сериал в трех словах: «Пот, кровь и боль». Зрителям предстоит увидеть любимых актеров не только без грима, но и без нарядов. Знаменитость признался, что впервые полностью новый сериал посмотрит вместе со зрителями.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:20

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