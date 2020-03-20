В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Учёные из Центра исследования околоземных объектов NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Его диаметры составляет приблизительно 4 км.
Согласно информации учёных, небесное тело, имеющее номер 52768 (1998 OR2) подойдёт к Земле на минимальном расстоянии 29 апреля. В частности, объект приблизиться к планете на 6,29 млн километров. Диаметр астероида, по подсчётам специалистов, составляет от 1,8 до 4,1 км. Эксперты делают предположения, что данный небесный объект может быть опасным по причине совершения пересечения орбиты Земли.
Вокруг Солнца он передвигается за 3,68 земных года. Специалисты сообщают, это не первое приближение небесных тел к планете Земля. Весной 2019 года учёные сообщили, что в конце 2018 года вблизи побережья Камчатского полуострова произошел взрыв метеорита. Сила удара равнялась 173 килотонны. В России рассказали, что произошел оползень.
Недавно стало известно, что в NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории астероидов Эксперты из NASA сообщили о завершении испытаний ионного двигателя NEXT-C. Теперь агрегат готовят к полету в рамках миссии DART для изменения траектории астероидов. DART будет первым проектом, который продемонстрирует отклонение астероида с помощью кинетического удара - технологии, которая может предотвратить воздействие и падение опасных объектов на Землю.
Согласно информации учёных, небесное тело, имеющее номер 52768 (1998 OR2) подойдёт к Земле на минимальном расстоянии 29 апреля. В частности, объект приблизиться к планете на 6,29 млн километров. Диаметр астероида, по подсчётам специалистов, составляет от 1,8 до 4,1 км. Эксперты делают предположения, что данный небесный объект может быть опасным по причине совершения пересечения орбиты Земли.
Вокруг Солнца он передвигается за 3,68 земных года. Специалисты сообщают, это не первое приближение небесных тел к планете Земля. Весной 2019 года учёные сообщили, что в конце 2018 года вблизи побережья Камчатского полуострова произошел взрыв метеорита. Сила удара равнялась 173 килотонны. В России рассказали, что произошел оползень.
Недавно стало известно, что в NASA готовят к полету ионный двигатель для изменения траектории астероидов Эксперты из NASA сообщили о завершении испытаний ионного двигателя NEXT-C. Теперь агрегат готовят к полету в рамках миссии DART для изменения траектории астероидов. DART будет первым проектом, который продемонстрирует отклонение астероида с помощью кинетического удара - технологии, которая может предотвратить воздействие и падение опасных объектов на Землю.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:01