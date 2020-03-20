Ксения Собчак призналась Константину Богомолову в любви: "Мой первый мужчина после обнуления"
Эпатажная телеведущая, светская львица и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак на своей странице в Instagram призналась в любви к нынешнему избраннику - режиссеру Константину Богомолову. Его звезда назвала своим единственным мужчиной после обнуления.
В микроблоге в Instagram Ксения Собчак разместила забавный снимок, на котором Константин Богомолов предстал на фоне леса в яркой малиновой футболке. В комментариях звезда поставила сердечки и отметила, что режиссер - это ее первый и единственный мужчина. Затем телеведущая добавила, что "после обнуления".
Буквально за час забавная публикация Ксении Собчак собрала множество комментариев и лайков. В частности, фанаты отметили, что полного обнуления у Ксении Собчак быть не может, так как она воспитывает сына от Максима Виторгана. Нашлись и те, кто поддержал знаменитость, попросив у нее совета, как обнулить кредит, а также добавив, что женщины имеют право "обнулять" количество мужчин в любой момент.
В микроблоге в Instagram Ксения Собчак разместила забавный снимок, на котором Константин Богомолов предстал на фоне леса в яркой малиновой футболке. В комментариях звезда поставила сердечки и отметила, что режиссер - это ее первый и единственный мужчина. Затем телеведущая добавила, что "после обнуления".
Буквально за час забавная публикация Ксении Собчак собрала множество комментариев и лайков. В частности, фанаты отметили, что полного обнуления у Ксении Собчак быть не может, так как она воспитывает сына от Максима Виторгана. Нашлись и те, кто поддержал знаменитость, попросив у нее совета, как обнулить кредит, а также добавив, что женщины имеют право "обнулять" количество мужчин в любой момент.