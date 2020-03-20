Кардиолог рассказал, как сердечникам защититься от коронавируса





Кардиолог напоминает, что наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, как известно, повышает риск осложнений при заражении COVID-19. Погосова при этом отмечает, что примерно 90% пациентов с такими проблемами, которые заразились клоронавирусом, все равно сумели благополучно выздороветь. «При своевременном предоставлении таким пациентам достоверной информации, чрезвычайно важно предпринять ряд медицинских мер, направленных на предотвращение страха и паники, способных ухудшить состояние сердечников», - подчеркнула специалист.Профессор также советует пациентам с сердечными или сосудистыми недугами постараться максимально ограничить круг своих контактов, пореже выходить из дома, избегать мест большого скопления людей, поездок в различных видах общественного транспорта, а в случае появления первых симптомов вируса обращаться за помощью к квалифицированным медикам.