«Коронавирус элитной недвижимости»: Цены на жилье в Европе упали на 30%
Аналитики рынка недвижимости сообщили о неожиданной выгоде для российских инвесторов от пандемии коронавируса. Острая ситуация в мире спровоцировала резкое снижение цен на жилье в Европе до 30%.
Специалисты из World Real Estate Fund проанализировали экономическую ситуацию стран Европы и отметили «просадку» фонда недвижимости в Италии, Франции, Испании, а также на территории Азии и США. По словам аналитиков, сложившаяся ситуация на фоне коронавируса, наиболее благоприятное время для выгодного приобретения имущества заграницей. «Покупая такой актив, человек сохраняет собственные средства в более надежной и защищенной иностранной валюте. В то же время, независимо от продолжительности, пандемия закончиться и приобретенные лоты вернут свою прежнюю стоимость и будут приносить немалый доход», - подчеркивают эксперты.
Примечательно, что нынешние эпицентры распространения COVID-2019 в Европе все равно не сдают позиций наиболее привлекательных государств для инвестиционных вложений. Однако, специалисты не рекомендуют приобретать недвижимость и курортные комплексы в странах с нестабильной экономической ситуацией и обратить внимание на объекты, расположенные в крупных мегаполисах и на Средиземноморском побережье.
Кроме того, по словам аналитиков, инвесторам обязательно необходимо учесть нынешнюю стоимость квадратного метра и ликвидности недвижимости. Чем больше снизилась цена и чем лучше были условия расположения и целесообразности того или иного варианта, тем более он интересен для потенциальных покупателей.
Специалисты из World Real Estate Fund проанализировали экономическую ситуацию стран Европы и отметили «просадку» фонда недвижимости в Италии, Франции, Испании, а также на территории Азии и США. По словам аналитиков, сложившаяся ситуация на фоне коронавируса, наиболее благоприятное время для выгодного приобретения имущества заграницей. «Покупая такой актив, человек сохраняет собственные средства в более надежной и защищенной иностранной валюте. В то же время, независимо от продолжительности, пандемия закончиться и приобретенные лоты вернут свою прежнюю стоимость и будут приносить немалый доход», - подчеркивают эксперты.
Примечательно, что нынешние эпицентры распространения COVID-2019 в Европе все равно не сдают позиций наиболее привлекательных государств для инвестиционных вложений. Однако, специалисты не рекомендуют приобретать недвижимость и курортные комплексы в странах с нестабильной экономической ситуацией и обратить внимание на объекты, расположенные в крупных мегаполисах и на Средиземноморском побережье.
Кроме того, по словам аналитиков, инвесторам обязательно необходимо учесть нынешнюю стоимость квадратного метра и ликвидности недвижимости. Чем больше снизилась цена и чем лучше были условия расположения и целесообразности того или иного варианта, тем более он интересен для потенциальных покупателей.