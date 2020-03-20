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Сергей Лазарев назвал песню "Я не Боюсь" гимном всех, кто отказывается поддаваться панике относительно короновируса

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, на котором он исполнил песню "Я не Боюсь". В комментарии певец назвал свою композицию гимном всех, кто отказывается поддаваться панике относительно короновируса.
Сергей Лазарев назвал песню "Я не Боюсь" гимном всех, кто отказывается поддаваться панике относительно короновируса

Сергей Лазарев выпустил песню "Я не Боюсь" в 2019 году. Сегодня певец опубликовал ролик, на котором он исполняет данную композицию на одном из концертов. В комментарии исполнительна писал: "Походу, это уже гимн всех, кто отказывается поддаваться панике относительно короновируса".

Также Сергей Лазарев призвал пользователей Сети следить за своим здоровьем и если есть первые признаки даже легкого ОРВИ, оставаться дома, чтобы не подрывать свой иммунитет и не вызывать осложнения, а также чтобы не заражать других людей.

В конце публикации исполнитель посоветовал всем дружно, хотя бы на время отказаться от рукопожатий, поцелуев и объятий при встрече с друзьями. Также Сергей Лазарев пожелал фанатам здоровья. За 30 минут пост певца просмотрели почти 35 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:12

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