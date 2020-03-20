Сергей Лазарев назвал песню "Я не Боюсь" гимном всех, кто отказывается поддаваться панике относительно короновируса

Сергей Лазарев выпустил песню "Я не Боюсь" в 2019 году. Сегодня певец опубликовал ролик, на котором он исполняет данную композицию на одном из концертов. В комментарии исполнительна писал:Также Сергей Лазарев призвал пользователей Сети следить за своим здоровьем и если есть первые признаки даже легкого ОРВИ, оставаться дома, чтобы не подрывать свой иммунитет и не вызывать осложнения, а также чтобы не заражать других людей.В конце публикации исполнитель посоветовал всем дружно, хотя бы на время отказаться от рукопожатий, поцелуев и объятий при встрече с друзьями. Также Сергей Лазарев пожелал фанатам здоровья. За 30 минут пост певца просмотрели почти 35 000 пользователей Сети.