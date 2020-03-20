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Лера Кудрявцева: «Женское счастье - это благополучие и здоровье моих детей и родителей»

Телеведущая Лера Кудрявцева в день счастья, поделилась своими мыслями на счет этого понятия. По словам знаменитости, для нее настоящее женское счастье, когда здоровы и благополучны ее дети и родители.
Лера Кудрявцева: «Женское счастье - это благополучие и здоровье моих детей и родителей»

Лера Кудрявцева отметила, что для каждого человека счастье заключается в чем-то своем. При этом, ведущая считает, что его нельзя измерить материальным достатком. Как отметила звезда, каждое утро люди должны просыпаться и благодарить Бога за то, что у них есть. Пока живы близкие, есть крыша над головой, надо уметь радоваться жизни.

Недавно Лера Кудрявцева почувствовала, что здоровье действительно является важной составляющей счастья. Телеведущая попала в больницу, так как у нее начал протекать имплантат в груди. Ей пришлось перенести операцию, после которой потребовалось восстановление. Звезда призвала всех девушек, которые хотят увеличить грудь, внимательно относиться к этому вопросу и регулярно обследоваться с помощью МРТ с контрастом.

Похожую точку зрения о счастье высказал также актер Макар Запорожский. Для него это понятие заключается в гармонии и любви внутри семьи. Кроме этого, знаменитость думает, что ощущения счастья не зависит от половой принадлежности. У каждого человека все может быть в жизни по-разному.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:06

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