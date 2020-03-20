«Я была в шоке»: Анна Семенович потеряла крупную сумму денег из-за коронавируса

Артистка призналась, что очень рассчитывала на деньги, которые ей должен был принести новый проект. Сообщение о том, что он отменяется из-за пандемии коронавируса очень расстроило Семенович. Звезда «была в шоке» от происходящего, поэтому некоторое время злилась и даже плакала. Однако вскоре решила взять себя в руки и пересмотреть свое восприятие случившегося.Анна Семенович рассказала, что некоторое время медитировала, и это помогло ей принять неблагоприятный для нее поворот событий. После этого певице стало значительно легче, так как она сумела осознать неспособность повлиять на происходящее и поведение других людей. Таким образом артистка вернула хорошее расположение духа и уже к вечеру чувствовала себя прекрасно.Экс-участница «Блестящих» отметила, что именно в ее способности сохранять в любой ситуации оптимизм и «веселый нрав» кроется секрет молодости. Анна Семенович не отрицает также, что возможность в 40 лет выглядеть на 30 ей обеспечила и хорошая генетика, ведь родители звезды - «красивые люди». Однако жизненный принцип - «грусть разрушает и старит» - внес не менее весомую лепту в природную красоту артистки.