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Участнице проекта "Дом-2" Саше Черно посоветовали похудеть по диете Ирины Агибаловой

Беременная участница проекта "Дом-2" Александра Черно с каждый днем продолжает набирать лишний вес, причем не скрывает, ей очень трудно даются диеты и физические нагрузки. Поклонники реалити-шоу советуют избраннице Иосифа Оганесяна попробовать диету Ирины Агибаловой, с помощью которой телебабушка смогла потерять около 30 килограммов.
Участнице проекта "Дом-2" Саше Черно посоветовали похудеть по диете Ирины Агибаловой

Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова не скрывает, что смогла сбросить лишние 30 килограммов в течение 2 месяцев. Хотя хейтеры настаивают, что телебабушка сделала липосакцию, сама она утверждает, что секрет прост. Просто Агибалова стала ограничивать себя во вредных продуктах, перешла на более легкое питание и сокращает постепенно порции съеденного.

Такую методику недавно посоветовали применить и Александре Черно, ведь уже в скором времени рожать, а вес возлюбленной Иосифа Оганесяна оставляет желать лучшего.

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Добавил: Joker Сегодня, 14:50

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