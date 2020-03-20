Участнице проекта "Дом-2" Саше Черно посоветовали похудеть по диете Ирины Агибаловой
Беременная участница проекта "Дом-2" Александра Черно с каждый днем продолжает набирать лишний вес, причем не скрывает, ей очень трудно даются диеты и физические нагрузки. Поклонники реалити-шоу советуют избраннице Иосифа Оганесяна попробовать диету Ирины Агибаловой, с помощью которой телебабушка смогла потерять около 30 килограммов.
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова не скрывает, что смогла сбросить лишние 30 килограммов в течение 2 месяцев. Хотя хейтеры настаивают, что телебабушка сделала липосакцию, сама она утверждает, что секрет прост. Просто Агибалова стала ограничивать себя во вредных продуктах, перешла на более легкое питание и сокращает постепенно порции съеденного.
Такую методику недавно посоветовали применить и Александре Черно, ведь уже в скором времени рожать, а вес возлюбленной Иосифа Оганесяна оставляет желать лучшего.
Экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Агибалова не скрывает, что смогла сбросить лишние 30 килограммов в течение 2 месяцев. Хотя хейтеры настаивают, что телебабушка сделала липосакцию, сама она утверждает, что секрет прост. Просто Агибалова стала ограничивать себя во вредных продуктах, перешла на более легкое питание и сокращает постепенно порции съеденного.
Такую методику недавно посоветовали применить и Александре Черно, ведь уже в скором времени рожать, а вес возлюбленной Иосифа Оганесяна оставляет желать лучшего.