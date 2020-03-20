Телеведущий Антон Беккужев раскритиковал Анастасию Стецевят за омерзительное поведение





Участник проекта "Дом-2" Никита Барышев, как известно, испытывает симпатию к Анастасии Стецевят, возможно, поэтому он терпит оскорбления со стороны блондинки, причем по несколько раз на день. А вот Анита Кобелева чуть не дала коллеге пощечину, когда та сравнила ее с девушкой легкого поведения. Помешала драке в тот момент Яна Захарова, брюнетка смогла предотвратить потасовку.Чтобы разобраться, в чем именно проблема, Антон Беккужев, телеведущий реалити-шоу "Дом-2", решил поговорить с Анастасией Стецевят и выяснить, что блондинку не устраивает в ее коллегах, и почему она так к ним агрессивна. Но не услышав ответа даже на Лобном месте, в итоге он назвал блондинку "омерзительной".