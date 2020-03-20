"Золото и мрамор": Евгения Феофилактова начала в своей квартире ремонт

«Сегодня весь день в разъездах, в поисках ванны, плитки, раковины, дверей и прочего… Сколько красоты, глаза разбегаются. Но это приятные хлопоты. Выбираю мебель в свою квартиру, смотрю, изучаю. Стилистика мне примерно ясна, но выбирать нужно. Особенно элементы декора, это моя слабость», — поделилась эмоциями Феофилактова.





Вторую квартиру в Москве Евгения Феофилактова купила два года назад. О стоимости первой экс-участница реалити-шоу говорит охотно - около 10 миллионов рублей, а вот цена второй пока так и остается секретом. А вот о ремонте нового жилья экс-проектантка рассказывает очень часто. Бывшая звезда "Дома-2" хочет, чтобы все было выдержано в одной стилистике, а потому подбирает мебель, сантехнику и элементы декора, что доставляет ей огромное удовольствие.Евгения Феофилактова пока не уточняет, в каком именно стиле будет выполнен ремонт, но все материалы, видимо, будут дорогими, качественными и красивыми.