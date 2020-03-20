Чеснок, маски и спирт не помогут: Ученые развеяли 10 мифов о коронавирусе





Также ученые обращают внимание на то, что заразиться коронавирусом могут не только взрослые, но и дети. При этом инфекция для тех, кто не достиг 18 лет, менее опасна из-за особенностей работы иммунной системы. Имеющее же хронические заболевания, онкологию, ослабленный недавно перенесенной болезнью иммунитет, а также люди старше 60-и относятся к группе риска. Именно среди этих категорий отмечается наибольшее количество летальных исходов.Более 80% инфицированных COVID-19, как отмечают эксперты, даже не подозревают о своем статусе, так как переносят заболевание в легкой форме. Осложнения имеют место лишь в 14% случаев, опасность для жизни вирус представляет для 5% подхвативших вирус.Как недавно выяснили китайские ученые, коронавирус является избирательным в плане группы крови. Так, заразиться им больше всего шансов у обладателей второй группы. У тех же, кто имеет третью или четвертую – возможность слечь от недуга или избежать заражения практически равны.Погодные условия, по данным ВОЗ, на распространение вируса никакого влияния не имеют. Так, ни мороз, ни тепло или жара не станут для него серьезным препятствием. COVID-19 гибнет только в условиях высоких температур – от +55⁰С и выше, поэтому нейтрализовать его возможно лишь при помощи кипячения.Коронавирус некоторое время остается активен в воздухе и воде, поэтому угроза заразиться присутствует даже в случае, если носитель вируса уже покинул помещение. Кроме того, ученые отмечают, что одним из самых распространенных факторов передачи являются мелкие капли, выделяемые изо рта и носа во время кашля или чихания. Именно они, оставаясь на поверхности предметов, и являются наибольшей угрозой подцепить инфекцию.Солярий и обработка поверхности кожи спиртом в качестве дезинфекции абсолютно бессмысленны. Вместо этого специалисты советуют регулярно мыть руки с мылом или же использовать антисептик, а также «правильно кашлять» - в салфетку или локтевой сгиб.Чеснок и медицинские маски также малоэффективны в качестве защиты от коронавируса. Хотя первый и является, бесспорно, полезным продуктом, однако в случае нынешней пандемии его употребление себя не оправдывает. Медицинские изделия принесут куда больше пользы, но только если носить их будут те, кто уже заболел.Также эксперты обращают внимание на то, что распространенная в Сети информация о возможности приобрести китайские тесты на вирус, является фейком. Слухи же, что пандемия окончиться с наступлением июня, не имеют под собой никакой научной базы. Ученые отмечают, что вирусные заболевания распространяются волнами, поэтому некоторые из них даже предполагают обострение ситуации осенью. Однако официальных прогнозов пока никто не делает.