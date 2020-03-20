Анна Седокова с Янисом Тимма, детьми и собаками на время карантина собирается переехать загород





Анна Седокова часто общается со своими фанатами в социальных сетях. Певица старятся держать их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня знаменитость разместила видео, на котором она лежит на диване и обнимает своего возлюбленного Яниса Тимма. Потом исполнительница поднимает телефон чуть выше и показывает свою старшую дочь Алину, рядом с которой бегает собака. Также Анна Седокова сообщила, что именно сейчас ее возлюбленный Янис Тимма выбирает дом, чтобы собрать детей, животных и всем вместе отправится загород на время карантина.Знаменитость отметила, что такое решение было принято из-за паники в городе, поскольку именно так она собирается защитить себя и своих близких людей, а также любимых животных от коронавируса.