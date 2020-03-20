Японские ученые «подстрелили» астероид Рюгу с целью изучить состав космического тела





Астероид Рюгу, исследование которого началось в 2018 году, представляет собой углеродистое облако или скопление газов С-типа, напоминающее пористую губку. Ранее ученые были убеждены, что уникальное космическое тело было образовано в результате столкновения обломков редких пород. Однако точно определить его происхождение и состав, считается невозможным, ввиду моментально распада оболочки в атмосфере.С целью выяснить состав пород космического тела, ученые запустили два медных ядра нацеленных на Рюгу, в результате чего, на поверхности астероида образовался кратер более 10-ти метров в диаметре. В то же время в атмосферу поднялся шлейф пористого материала, похожего на рыхлый песок, с периодически встречающимися плотными скоплениями. Исследователям удалось запечатлеть происходящее с помощью мощного космического оборудования для дальнейшего детального анализа.Как известно, фотоснимки показали равномерное распределение, как темным пород, так и светлых с более гладкой текстурой. Ученые предположили, что астероид Рюгу относится к чему-то среднему между скоплением космических газов и фактически полноценной планетой, что в свою очередь может полностью изменить ход научной деятельности.