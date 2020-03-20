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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных расстался с девушкой

В СМИ появилась информация о том, что Денис Шальных, сын известной актрисы Елены Яковлевой, расстался с девушкой. По словам друга пары, экс-возлюбленная уже встречается с другим парнем.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных расстался с девушкой

Осенью 2019 года сын звезды картины «Интердевочка» рассказывал о том, что счастлив в новых отношениях. Денис Шальных писал, что его избранница «самая лучшая на свете». Девушка увлекалась компьютерными играми и рисованием. Но оказалось, что роман молодых людей продлился только несколько месяцев. Друг 27-летнего сына Яковлевой признался, что возлюбленная Шальных ушла к другому.

Звездный наследник, визитной карточкой которого стали необычные татуировки, сейчас занимается своей карьерой. Он работает в барбершопе в Москве и обзавелся уже постоянными клиентами, которым нравится «изюминка» во внешности. Но на данный момент Денис Шальных жалеет, что сделал некоторые татуировки на своем теле. Он занялся тем, чтобы свести их, и признался, что терпит неприятную боль во время процедур.

Ранее сын Елены Яковлевой состоял в официальном браке со студенткой. Отношения пары продлились два года, церемония бракосочетания была тайной. Вначале влюбленным было хорошо вместе, они развивались в различных направлениях, но в какой-то момент начались ссоры. По данным СМИ, супруга начала подозревать Дениса Шальных в неверности.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:13

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