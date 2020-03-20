Смартфоны Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Redmi K30 5G возглавили список медленно дешевеющих мобильных устройств





Список был составлен, учитывая остаточную стоимость смартфонов. Подержанный Xiaomi Mi 9 Pro 5G можно купить за 80% от первоначальной цены, а Redmi K30 5G - за 76,54%. На третьем месте оказался Huawei Mate 30 Pro 5G, являющийся наиболее популярным среди смартфонов с поддержкой пятого поколения сети. Следующее место занял Honor V30 Pro. После него в компании отметили два смартфона марки Huawei: Mate 30 5G и Mate X 5G. Седьмую позицию в списке получил Oppo Reno 3 Pro. В конце рейтинга оказались Huawei Nova 6 5G, Huawei Mate 20 X 5G и Honor V30.Таким образом, в рейтинг вошли семь устройств от марок Huawei и Honor.