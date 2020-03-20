Эксперты Роскачества прокомментировали эффективность антисептиков





Как отмечает Роскачество, на данный момент эффективность антисептиков в борьбе с короновирусом научно не доказана, но существует мнение, что содержащийся в средствах этиловый спирт способен оказывать разрушительное действие на белковую оболочку вируса. Поэтому пользоваться дезинфицирующем гелем в условиях отсутствия возможности помыть руки с мылом имеет смысл. Однако для этого стоит выбирать только те антисептики, в состав которых входит не менее 60% этанола.Кроме того, наносить его также стоит, соблюдая некоторые правила. На кожу необходимо выжать из тюбика около 3-4 мл средства и распределять его по поверхности рук не менее минуты.Эксперты Роскачества также отмечают, что слишком частое использование антисептика может стать причиной аллергических реакций, проявляющихся в виде раздражения, покраснения, сыпи или зуда. Кроме того, большое содержание этилового спирта в средстве для дезинфекции сушит кожу. Самодельные же антисептики, рецепты которых сейчас массово появляются в Сети, не гарантируют такое же качество обеззараживания, как покупные.Поэтому специалисты рекомендуют использовать либо аптечные средства, либо мыть руки с мылом. Последнее в борьбе с распространением коронавируса дает не менее действенный результат.