АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

Эксперты Роскачества прокомментировали эффективность антисептиков

Эксперты Роскачества рассказали, способен ли антисептик стать полноценной альтернативой мытья рук с мылом. Кроме того, специалисты назвали факторы, снижающие эффективность дезинфицирующих средств в борьбе с распространением коронавируса.

Как отмечает Роскачество, на данный момент эффективность антисептиков в борьбе с короновирусом научно не доказана, но существует мнение, что содержащийся в средствах этиловый спирт способен оказывать разрушительное действие на белковую оболочку вируса. Поэтому пользоваться дезинфицирующем гелем в условиях отсутствия возможности помыть руки с мылом имеет смысл. Однако для этого стоит выбирать только те антисептики, в состав которых входит не менее 60% этанола.

Кроме того, наносить его также стоит, соблюдая некоторые правила. На кожу необходимо выжать из тюбика около 3-4 мл средства и распределять его по поверхности рук не менее минуты.

Эксперты Роскачества также отмечают, что слишком частое использование антисептика может стать причиной аллергических реакций, проявляющихся в виде раздражения, покраснения, сыпи или зуда. Кроме того, большое содержание этилового спирта в средстве для дезинфекции сушит кожу. Самодельные же антисептики, рецепты которых сейчас массово появляются в Сети, не гарантируют такое же качество обеззараживания, как покупные.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать либо аптечные средства, либо мыть руки с мылом. Последнее в борьбе с распространением коронавируса дает не менее действенный результат.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно / Выбор редакции
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet…
Эксперты Роскачества прокомментировали эффективность…
Употребление воды улучшает способность организма бороться с…
"Ну найдут ваши признания про стертые колени": Катя Гордон грубо ответила Анне Седоковой о романе с бывшим…
Павел Прилучный удивил поклонников помолодевшим видом после…
Мировая статистика: Число жертв коронавируса превысило 10…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон вслед за Татьяной Строковой решила покинуть…
Мария Миронова рассказала о последней беременности: "Свидетелями была вся съемочная…
Косметолог из Китая рассказала о последствиях ношения маски для кожи…
В США предрекают «буксируемое» будущее авианосца «Адмирал…
В NASA назвали лучшее растение для очистки…
Елизавета и Гарри Галкины провели древний обряд изгнания…
Эксперты составили ТОП-8 наиболее востребованных сегментов авто на вторичном…
56-летний Анатолий Журавлев признался, что не сразу стал верным мужем и хорошим…
«Он действительно моложе меня»: Мария Миронова развеяла слухи о молодом…
Экс-дизайнер субконцерна Renault Group обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с…
Врач Алексей Водовозов рассказал о возникновении более опасных для человека вирусных…
«Для меня особых изменений нет»: Наргиз высказалась о карантине по…
Математическая модель самарских ученых может предсказать вспышки…
«Не надо паники»: Диетолог Минздрава дал советы по питанию на время…
Юлия Савичева: "Коронавирус наступает, но мы стойкие, мы…
Анна Седокова перекрасила волосы в ярко-розовый цвет для своего YouTube-шоу «Квартира…
Ателье ABT «прокачало» электрофургон VW e-Transporter…
"До скорой встречи": Дмитрий Маликов перенес свои концерты из-за…
Елена Ваенга эмоционально сообщила в Instagram о прибавлении в…
Samsung приступила к тестам программной оболочки One UI…
Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи…
Эмили Ратаковски показала фото в купальнике собственного…
Просмотреть все новости