"Ну найдут ваши признания про стертые колени": Катя Гордон грубо ответила Анне Седоковой о романе с бывшим мужем
Катя Гордон опубликовала в Instagram-аккаунте пост, в котором грубо ответила Анне Седоковой. Юрист заявила, что обязательно найдут признание исполнительницы про стертые колени.
Недавно между Катей Гордон и Анной Седоковой произошел скандал. Юрист обвинила исполнительницу в том, что у нее был роман с Сергеем Жориным, когда она с ним состояла в законном браке. Накануне Анна Седокова опровергла обвинения в свой адрес и сообщила, что в то время у нее был молодой человек и в доказательство показала фото в его джинсах, сделанное у нее дома несколько лет назад. Сегодня Катя Гордон разместила пост, в котором грубо высказал насчет исполнительницы.
Юрист написала, что певица не довольно ее недавним интервью. Катя Гордон отметила, что если понадобится, то найдут признание Анны Седоковой про стертые колени. Знаменитость обратилась в певице с вопросом, хочет ли та, чтобы она рассказала все подробнее. Также правозащитница поблагодарила исполнительницу за все сплетни, которые она рассказывала Сергею Жорину. В конце Катя Гордон сообщила, что не будет публиковать переписку, чтобы не позорить Анне Седокову.
Недавно между Катей Гордон и Анной Седоковой произошел скандал. Юрист обвинила исполнительницу в том, что у нее был роман с Сергеем Жориным, когда она с ним состояла в законном браке. Накануне Анна Седокова опровергла обвинения в свой адрес и сообщила, что в то время у нее был молодой человек и в доказательство показала фото в его джинсах, сделанное у нее дома несколько лет назад. Сегодня Катя Гордон разместила пост, в котором грубо высказал насчет исполнительницы.
Юрист написала, что певица не довольно ее недавним интервью. Катя Гордон отметила, что если понадобится, то найдут признание Анны Седоковой про стертые колени. Знаменитость обратилась в певице с вопросом, хочет ли та, чтобы она рассказала все подробнее. Также правозащитница поблагодарила исполнительницу за все сплетни, которые она рассказывала Сергею Жорину. В конце Катя Гордон сообщила, что не будет публиковать переписку, чтобы не позорить Анне Седокову.