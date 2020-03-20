Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон вслед за Татьяной Строковой решила покинуть проект





Ранее о своем намерении покинуть телестройку сообщила Татьяна Строкова. Она несколько недель находилась в отпуске и гостила у своих родителей. За это время девушка окончательно определилась, как ей жить дальше. Так, она не хочет больше быть на «Дом-2» и собирается строить свою жизнь за периметром. Скорее всего, изменить кардинально свою жизнь Строкова хочет из-за расставания с Даниилом Сахновым. Татьяна сказала, что после проекта останется жить в Москве и будет развивать собственный туристический бизнес.Не хочет дальше быть на «Дом-2» и Екатерина Скалон. Однако у этой красотки другие причины. Девушка пошла вслед за Владиславом Ивановым, к которому якобы она даже уже успела вещи свои перевести. Скалон хочет быть счастливой и сейчас делает все, чтобы ее мечта все-таки сбылась. Как оказалось, для этого совсем не обязательно быть участницей реалити-проекта «Дом-2».