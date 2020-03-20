Борис Грачевский: «В СССР люди по-другому ощущали счастье»

По словам режиссера, в юном и зрелом возрасте человек чувствует себя счастливым в разных ситуациях. Н сегодняшний день граждане РФ приблизились к американской и европейской модели мироощущения. Борис Грачевский считает, что в советское время были совершенно другие критерии и оценки счастья. Режиссер вспомнил, как в очереди ему удалось получить нужны размер одежды или обуви и он чувствовал себя счастливым. Создатель «Ералаша» привел в пример поговорку о немце, которому пришлось объяснять, зачем используют следок на ногу. Он не мог понять, какая необходимость покупать обувь, которая натирает.Борис Грачевский убежден, что понятие «счастья» вчера и сегодня не отличаются друг для друга. Для 71-летнего режиссера ощущение счастья кроется не в материальных вещах, а в духовных. Но, он отметил, что благополучие не ценишь, пока она есть.