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Борис Грачевский: «В СССР люди по-другому ощущали счастье»

В пятницу, 20 марта, в мире отмечают международный день счастья, который был учрежден сеть лет назад. Создатель «Ералаша» Борис Грачевский заявил, что люди в СССР по-другому ощущали счастье, их радовало намного больше вещей.
Борис Грачевский: «В СССР люди по-другому ощущали счастье»

По словам режиссера, в юном и зрелом возрасте человек чувствует себя счастливым в разных ситуациях. Н сегодняшний день граждане РФ приблизились к американской и европейской модели мироощущения. Борис Грачевский считает, что в советское время были совершенно другие критерии и оценки счастья. Режиссер вспомнил, как в очереди ему удалось получить нужны размер одежды или обуви и он чувствовал себя счастливым. Создатель «Ералаша» привел в пример поговорку о немце, которому пришлось объяснять, зачем используют следок на ногу. Он не мог понять, какая необходимость покупать обувь, которая натирает.

Борис Грачевский убежден, что понятие «счастья» вчера и сегодня не отличаются друг для друга. Для 71-летнего режиссера ощущение счастья кроется не в материальных вещах, а в духовных. Но, он отметил, что благополучие не ценишь, пока она есть.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:20

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