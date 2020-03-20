ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены на перелеты





«ФАС РФ требует от авиакомпании незамедлительно принять меры по устранению выявленных в ценовой политике перевозчика нарушений и обеспечить доступность авиарейсов. При наличии огромного количества простаивающих самолетов попытка зарабатывать на соотечественниках, оказавшихся в сложной ситуации, выглядит неправомерной», - говорится в заявлении антимонопольного ведомства.Кроме того, в ФАС отмечают, что компенсировать расходы за перелеты пустых бортов за гражданами страны в другие государства можно не за счет повышенной стоимости билетов, а через повышение стоимости услуг по аэронавигационному обслуживанию сторонних перевозчиков на азиатском направлении.Примечательно, что немногим ранее в «Аэрофлоте» назвали ложью слова ряда СМИ и пользователей соцсетей о том, что перевозчик завышает стоимость авиабилетов для россиян, которые возвращаются на Родину из-за рубежа.