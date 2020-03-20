ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены на перелеты
ФАС России выдвинула в адрес крупнейшего российского авиаперевозчика – компании «Аэрофлот», - требование снизить цены на билеты и прекратить попытки заработать на соотечественниках, оказавшихся за пределами страны во время эпидемии коронавируса. В ведомстве также отметили, что у компании есть «исключительное право» по возвращению россиян из других государств.
«ФАС РФ требует от авиакомпании незамедлительно принять меры по устранению выявленных в ценовой политике перевозчика нарушений и обеспечить доступность авиарейсов. При наличии огромного количества простаивающих самолетов попытка зарабатывать на соотечественниках, оказавшихся в сложной ситуации, выглядит неправомерной», - говорится в заявлении антимонопольного ведомства.
Кроме того, в ФАС отмечают, что компенсировать расходы за перелеты пустых бортов за гражданами страны в другие государства можно не за счет повышенной стоимости билетов, а через повышение стоимости услуг по аэронавигационному обслуживанию сторонних перевозчиков на азиатском направлении.
Примечательно, что немногим ранее в «Аэрофлоте» назвали ложью слова ряда СМИ и пользователей соцсетей о том, что перевозчик завышает стоимость авиабилетов для россиян, которые возвращаются на Родину из-за рубежа.
«ФАС РФ требует от авиакомпании незамедлительно принять меры по устранению выявленных в ценовой политике перевозчика нарушений и обеспечить доступность авиарейсов. При наличии огромного количества простаивающих самолетов попытка зарабатывать на соотечественниках, оказавшихся в сложной ситуации, выглядит неправомерной», - говорится в заявлении антимонопольного ведомства.
Кроме того, в ФАС отмечают, что компенсировать расходы за перелеты пустых бортов за гражданами страны в другие государства можно не за счет повышенной стоимости билетов, а через повышение стоимости услуг по аэронавигационному обслуживанию сторонних перевозчиков на азиатском направлении.
Примечательно, что немногим ранее в «Аэрофлоте» назвали ложью слова ряда СМИ и пользователей соцсетей о том, что перевозчик завышает стоимость авиабилетов для россиян, которые возвращаются на Родину из-за рубежа.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:40