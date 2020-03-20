Новая информация про iOS 14: Карты Apple поумнеют, CarPlay получит поддержку обоев





Согласно коду iOS 14, Apple Maps будут подробнее показывать информацию о магазинах Apple Store, и доступности в будущем оборудования для ремонта. В данное время в приложении «Карты» о Apple Retail Store содержатся только обычные данные. После ближайшего обновления iOS пользователям станут доступны услуги приложения Genius Bar, которое проинформирует о возможности ремонта экрана или батареи в конкретном магазине в определенное время. Кроме того, карты покажут, можно ли купить новое устройство в кредит. Дополнительно Apple Maps покажет места, где существуют скидки для детей, частные комнаты и все условия для пар. В приложении «Карты» будет доступно расписание сеансов в кинотеатрах IMAX.Компания Apple также разрабатывает новые способы организации обоев iPhone и iPad с iOS 14. После обновления в CarPlay можно будет создавать собственные обои. В данное время Apple тестирует эту функцию на обоях по умолчанию из iOS 13. Уже доступно автоматическое переключение между темной и светлой версиями.