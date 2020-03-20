Главврач подмосковной больницы: «Эпидемия коронавируса в РФ может продлиться до осени»
По словам главврача больницы №40 московской Коммунарки Дениса Проценко, при самом благоприятном исходе эпидемия коронавируса в РФ может закончиться этим летом, но более вероятно – затронет и осень. Со специалистом побеседовали на эту тему журналисты RT.
Проценко назвал два потенциальных сценария развития ситуации с распространившимся по планете COVID-19. Первый – это «путь Китая», и если РФ станет его придерживаться, то спад эпидемии начнётся в мае или июне, по «окончании сезона». Второй сценарий главврач назвал «итальянским взрывом», и если такое повторится в России, то завершение распространения заболевания в сентябре будет считаться хорошим исходом.
Согласно последним данным, в российском государстве коронавирусную инфекцию подхватили 199 человек, из которых 9 пациентов выздоровели.
Проценко назвал два потенциальных сценария развития ситуации с распространившимся по планете COVID-19. Первый – это «путь Китая», и если РФ станет его придерживаться, то спад эпидемии начнётся в мае или июне, по «окончании сезона». Второй сценарий главврач назвал «итальянским взрывом», и если такое повторится в России, то завершение распространения заболевания в сентябре будет считаться хорошим исходом.
Согласно последним данным, в российском государстве коронавирусную инфекцию подхватили 199 человек, из которых 9 пациентов выздоровели.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:04