Главврач подмосковной больницы: «Эпидемия коронавируса в РФ может продлиться до осени»





Проценко назвал два потенциальных сценария развития ситуации с распространившимся по планете COVID-19. Первый – это «путь Китая», и если РФ станет его придерживаться, то спад эпидемии начнётся в мае или июне, по «окончании сезона». Второй сценарий главврач назвал «итальянским взрывом», и если такое повторится в России, то завершение распространения заболевания в сентябре будет считаться хорошим исходом.Согласно последним данным, в российском государстве коронавирусную инфекцию подхватили 199 человек, из которых 9 пациентов выздоровели.