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«Не пить, а дезинфицировать»: Ученые рассказали о свойствах алкоголя в борьбе с коронавирусом

В рамках исследовательской работы ученые из Германии и Швейцарии выяснили, что COVID-2019 более чувствителен к спирту, чем атипичная пневмония или БВРС (ближневосточный респираторный синдром). Они рассказали о свойствах алкоголя в борьбе с коронавирусом и предостерегли от его употребления.
«Не пить, а дезинфицировать»: Ученые рассказали о свойствах алкоголя в борьбе с коронавирусом

Во время проведения экспериментов с COVID-2019 в лабораторных условиях, исследователи заметили, что высокая концентрация спирта в обеззараживающем средстве убивает вирус всего за 30 секунд. Секрет успешной борьбы с инфекцией заключается в правильной пропорции этила или пропанола, которых должно быть не менее 75%. В то же время, профессор школы общественного здравоохранения Нанкинского университета Ли Джун, предостерег от внутреннего употребления спиртосодержащих напитков, с целью защиты организма в период пандемии.

По словам ученого, врачи ни при каких обстоятельствах не могут и не будут рекомендовать пить алкоголь. В контексте коронавируса, он сообщил, что развитие вириона и дальнейшее заражение всего организма начинается в нижней части легких, а не в горле или на других слизистых оболочках. Кроме того, как и в любом другом случае, употребление спиртного только навредит человеку и еще больше снизит его иммунитет, в следствие, повысив вероятность инфицирования COVID-2019.

Ввиду проведенных испытаний и подтверждения эффективности антисептических средств с высоким содержанием этила, единственное, что могут порекомендовать ученые в отношении алкоголя, в крайних случаях дезинфицировать им руки.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:44

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