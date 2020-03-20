«Не пить, а дезинфицировать»: Ученые рассказали о свойствах алкоголя в борьбе с коронавирусом





Во время проведения экспериментов с COVID-2019 в лабораторных условиях, исследователи заметили, что высокая концентрация спирта в обеззараживающем средстве убивает вирус всего за 30 секунд. Секрет успешной борьбы с инфекцией заключается в правильной пропорции этила или пропанола, которых должно быть не менее 75%. В то же время, профессор школы общественного здравоохранения Нанкинского университета Ли Джун, предостерег от внутреннего употребления спиртосодержащих напитков, с целью защиты организма в период пандемии.По словам ученого, врачи ни при каких обстоятельствах не могут и не будут рекомендовать пить алкоголь. В контексте коронавируса, он сообщил, что развитие вириона и дальнейшее заражение всего организма начинается в нижней части легких, а не в горле или на других слизистых оболочках. Кроме того, как и в любом другом случае, употребление спиртного только навредит человеку и еще больше снизит его иммунитет, в следствие, повысив вероятность инфицирования COVID-2019.Ввиду проведенных испытаний и подтверждения эффективности антисептических средств с высоким содержанием этила, единственное, что могут порекомендовать ученые в отношении алкоголя, в крайних случаях дезинфицировать им руки.