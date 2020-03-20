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Ученые рассказали, почему важно регулярно есть сало

В таком незамысловатом продукте, как сало, содержится огромный набор полезных питательных веществ. Кроме того, по словам специалистов, потребление сала позволяет укрепить иммунитет.
Ученые рассказали, почему важно регулярно есть сало

Как сообщает издание Foodandmood со ссылкой на группу ученых из разных стран, недавно проведенное исследование показало, что регулярное употребление сала позволяет организму человека получить немало пользы. В соответствии с полученными исследователями данными, в сале содержится большое количество витамина С и В12, кроме всего прочего, этот продукт также включает в себя железо, селен и марганец.

По этим показателям, отмечают ученые, сало можно поставить в один ряд с такими традиционно полезными продуктами, как гречка, овсянка или орехи.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:24

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