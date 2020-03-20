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Телеведущая Екатерина Стриженова отмечает 52-летие

В пятницу, 20 марта, свое 52-летие отмечает известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова. Телевизионная карьера лица программы «Доброе утро» началась в пять лет.
Телеведущая Екатерина Стриженова отмечает 52-летие

Будущая журналистка «Первого канала» дебютировала в телевизионных детских программах «Веселые нотки» и «АБВГДейка». Кроме этого, Екатерина Стриженова была ведущей детских спектаклей и концертов. Первая роль в кино была в образе девятиклассницы в ленте «Лидер». Будущая актриса училась на режиссерском факультете столичного института культуры.

Екатерина Стриженова играла в театре А. Чехова, активно снималась в рекламе и клипах Александра Шевченко. Также именинница играла в детском телевизионном шоу «Улица Сезам». Ведущей «Доброго утра» актриса стала 23 года назад, а сейчас она является со-ведущей Анатолия Кузичева с ток-шоу «Время покажет». Кроме этого, 52-летняя знаменитость успела попробовать себя в роли главреда глянца «ITALIA — Made in Italy».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:54

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