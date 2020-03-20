Телеведущая Екатерина Стриженова отмечает 52-летие

Будущая журналистка «Первого канала» дебютировала в телевизионных детских программах «Веселые нотки» и «АБВГДейка». Кроме этого, Екатерина Стриженова была ведущей детских спектаклей и концертов. Первая роль в кино была в образе девятиклассницы в ленте «Лидер». Будущая актриса училась на режиссерском факультете столичного института культуры.Екатерина Стриженова играла в театре А. Чехова, активно снималась в рекламе и клипах Александра Шевченко. Также именинница играла в детском телевизионном шоу «Улица Сезам». Ведущей «Доброго утра» актриса стала 23 года назад, а сейчас она является со-ведущей Анатолия Кузичева с ток-шоу «Время покажет». Кроме этого, 52-летняя знаменитость успела попробовать себя в роли главреда глянца «ITALIA — Made in Italy».