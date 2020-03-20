АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

В США предрекают «буксируемое» будущее авианосца «Адмирал Кузнецов»

В издаваемом в США «милитаристском» журнале The National Interest появилась статья, речь в которой идет об авианосце «Адмирал Кузнецов». В публикации обозреватель прогнозирует «буксируемое» будущее для крейсера.

Автор статьи журналист Калеб Ларсон отметил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» по ряду причин имеет крайне негативную репутацию. Причиной этому, по большей части, проблемы в изначальном конструкторском решении корабля, а также ряд неудачных стечений обстоятельств. Обозреватель крайне скептически настроен по отношению к результатам ремонта авианосца и тому, что установленный к следующему году новый двигатель кардинально изменит существующее положение вещей.

Ларсон утверждает, что проблемы в работе котлов и паровых турбин реставрация «Адмирала Кузнецова» не решит и его будущее не изменит. В отношении же того, как сложится дальнейшая судьба авианосца журналист американского консервативного журнала о мировой политике имеет собственное мнение: «корабль будет плавно плыть на буксире».

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Выбор редакции
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet…
Эксперты Роскачества прокомментировали эффективность…
Употребление воды улучшает способность организма бороться с…
"Ну найдут ваши признания про стертые колени": Катя Гордон грубо ответила Анне Седоковой о романе с бывшим…
Павел Прилучный удивил поклонников помолодевшим видом после…
Мировая статистика: Число жертв коронавируса превысило 10…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон вслед за Татьяной Строковой решила покинуть…
Мария Миронова рассказала о последней беременности: "Свидетелями была вся съемочная…
Косметолог из Китая рассказала о последствиях ношения маски для кожи…
В США предрекают «буксируемое» будущее авианосца «Адмирал…
В NASA назвали лучшее растение для очистки…
Елизавета и Гарри Галкины провели древний обряд изгнания…
Эксперты составили ТОП-8 наиболее востребованных сегментов авто на вторичном…
56-летний Анатолий Журавлев признался, что не сразу стал верным мужем и хорошим…
«Он действительно моложе меня»: Мария Миронова развеяла слухи о молодом…
Экс-дизайнер субконцерна Renault Group обнародовал архивные фото ВАЗ-2108 с…
Врач Алексей Водовозов рассказал о возникновении более опасных для человека вирусных…
«Для меня особых изменений нет»: Наргиз высказалась о карантине по…
Математическая модель самарских ученых может предсказать вспышки…
«Не надо паники»: Диетолог Минздрава дал советы по питанию на время…
Юлия Савичева: "Коронавирус наступает, но мы стойкие, мы…
Анна Седокова перекрасила волосы в ярко-розовый цвет для своего YouTube-шоу «Квартира…
Ателье ABT «прокачало» электрофургон VW e-Transporter…
"До скорой встречи": Дмитрий Маликов перенес свои концерты из-за…
Елена Ваенга эмоционально сообщила в Instagram о прибавлении в…
Samsung приступила к тестам программной оболочки One UI…
Не больше двух в одни руки: Apple ограничила продажи…
Эмили Ратаковски показала фото в купальнике собственного…
Просмотреть все новости