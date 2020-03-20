В США предрекают «буксируемое» будущее авианосца «Адмирал Кузнецов»





Автор статьи журналист Калеб Ларсон отметил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» по ряду причин имеет крайне негативную репутацию. Причиной этому, по большей части, проблемы в изначальном конструкторском решении корабля, а также ряд неудачных стечений обстоятельств. Обозреватель крайне скептически настроен по отношению к результатам ремонта авианосца и тому, что установленный к следующему году новый двигатель кардинально изменит существующее положение вещей.Ларсон утверждает, что проблемы в работе котлов и паровых турбин реставрация «Адмирала Кузнецова» не решит и его будущее не изменит. В отношении же того, как сложится дальнейшая судьба авианосца журналист американского консервативного журнала о мировой политике имеет собственное мнение: «корабль будет плавно плыть на буксире».