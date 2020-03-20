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Китайский аналог Volkswagen Tiguan засветился на первых снимках

Китайская компания Roewe опубликовала в Сети несколько снимков своего кроссовера Roewe RX5. Данную модель производитель называет улучшенным аналогом немецкого Volkswagen Tiguan.
Китайский аналог Volkswagen Tiguan засветился на первых снимках

Roewe RX5, как отмечают в самой компании, должен стать новым флагманом марки для глобального рынка. Официальная презентация новинки должна пройти уже в июне 2020 года. При этом многие специалисты уверены, что в отдельных своих чертах китайский экземпляр действительно очень сильно похож на аналог от немецкого концерна Volkswagen. В стандартной версии Roewe RX5 оснащается бензиновой «четверкой» с рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 169 лошадиных сил. Трансмиссия представлена в данном случае в качестве 6-ступенчатой «механики». В более дорогих версиях Roewe RX5 будет доступен с 2,0-литровым турбомотором и роботизированной трансмиссией с системой двойного сцепления. Привод в автомобиле исключительно передний.

Базовое оснащение данной модели включает в себя систему экстренного торможения и стабилизации движения, климат-контроль, навигационную систему, АБС, 6 подушек безопасности элеткроприводы сидений, камеру обзора сзади, стеклянную крышу. Стоимость нового китайского кроссовера в стандартной комплектации для китайского рынка установлена на отметке в 99 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 миллиону российских рублей.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:08

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