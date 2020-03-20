Корейская компания Genesis выпустит электрическую версию внедорожника G80
Корейская компания Genesis недавно представила внедорожник GV80, являющийся первым автомобилем на электрической платформе с задним приводом, которая известна, как M3. Также к 2021 году гамма пополнится 3 седанами, 2 кроссоверами и купе.
Современный G80, показанный в 2015 году, несколько раз переносился, но Hyundai захотел выпустить GV80 первым. Альберт Бирерманн, являющийся главой отдела исследований и разработок, был привлечен в компанию для сосредоточения на силе. Он утверждает, что также, как и все автолюбители, хочет в ближайшем будущем увидеть новый автомобиль, однако спешить с этим не стоит. Бирерманн является сторонником электрокаров EV и транспортных средств на топливных элементах.
В 2020 году планируется выпуск компактного кроссовера GV70 меньшего размера, имеющего отдельную платформу на заднем приводе. Данную модель представили три года назад. В компании заявили о планах выпустить 3 кроссовера, и MotorTrend официально отметил, последний автомобиль будет электромобилем. Это произойдёт в 2021 году. Также ранее сообщалось, что гамма пополнится 6 автомобилями к следующему году. Изначально предполагалось создание 3 седанов, 2 кроссоверов и купе. Однако в компании Genesis поменялось руководство и произошли изменения во вкусах на автомобильном рынке.
Современный G80, показанный в 2015 году, несколько раз переносился, но Hyundai захотел выпустить GV80 первым. Альберт Бирерманн, являющийся главой отдела исследований и разработок, был привлечен в компанию для сосредоточения на силе. Он утверждает, что также, как и все автолюбители, хочет в ближайшем будущем увидеть новый автомобиль, однако спешить с этим не стоит. Бирерманн является сторонником электрокаров EV и транспортных средств на топливных элементах.
В 2020 году планируется выпуск компактного кроссовера GV70 меньшего размера, имеющего отдельную платформу на заднем приводе. Данную модель представили три года назад. В компании заявили о планах выпустить 3 кроссовера, и MotorTrend официально отметил, последний автомобиль будет электромобилем. Это произойдёт в 2021 году. Также ранее сообщалось, что гамма пополнится 6 автомобилями к следующему году. Изначально предполагалось создание 3 седанов, 2 кроссоверов и купе. Однако в компании Genesis поменялось руководство и произошли изменения во вкусах на автомобильном рынке.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:50