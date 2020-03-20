Маша Малиновская подтвердила своё влечение к девушкам





По словам Маши Малиновской, к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации она относится вполне спокойно. Среди её окружения есть и гомосексуалисты, которых знаменитость назвала «потрясающими, талантливыми, чувствительными, образованными, добрыми и эрудированными парнями», а потому достойными её уважения и любви.Маша Малиновская в свои 39 лет, несмотря на привлекательность и успешность, пока одна. У телеведущей есть сын Мирон, он учится во втором классе. По словам артистки, в мужчине для неё важнее интеллект, нежели «виртуозность в постели». Интимная близость для Маши Малиновской без искренних чувств к партнёру неприемлема.