Елизавета и Гарри Галкины провели древний обряд изгнания коронавируса

Пользователи Сети обожают детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Елизавету. По этому известный юморист часто публикует фотографии и видео со своими наследниками. Сегодня знаменитость разместил в социальной сети ролик, на котором Елизавета и Гарри бегают вокруг напольной лампы и кричат: "Раз, два, три - коронавирус уйди!". Сделав несколько кругов дети подходят в емкости с водой и дуют на нее. В комментарии Максим Галкин написал: "Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.".Подписчики пришли в восторг от ролика. Они написали, что после такого обряда коронавирус точно исчезнет. Также некоторые в шуточной форме поблагодарили Гарри и Елизавету за заботу о людях. Многие пожелали Максиму Галкину и его семье здоровья и благополучия. За несколько минут публикацию просмотрели более 165 000 пользователей Сети.