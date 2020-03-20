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Павел Прилучный удивил поклонников помолодевшим видом после развода

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Павел Прилучный показал, чем он занимается во время карантина, обусловленного вспышкой коронавируса в мире. Актер, который активно играет в компьютерные игры, удивил поклонников помолодевшим видом после развода с Агатой Муцениеце.
Павел Прилучный удивил поклонников помолодевшим видом после развода

Экс-супруга актера также ежедневно публикует снимки, на которых она прекрасно выглядит. Фолловеры пришли к выводу, что расставание явно пошло на пользу паре.

На карантине Павел Прилучный увлекся компьютерными играми. В сторис он показал, как он играет и сообщил, что собирается даже организовать онлайн-трансляцию. Подписчиков такое занятие артиста не удивило, так как многие мужчины во время изоляции разделяют его увлечение. Фолловеры обратили внимание на то, что Павел Прилучный заметно похорошел и помолодел. В комментариях написали, что знаменитость выглядит как 18—летний парень. Кроме этого, изменения во внешности заметили и на предыдущих снимках актера, на которых он был запечатлен в образе героя фильма «Девятаев». Экс-супруг Агаты Муцениеце ответил, что он «обнулился».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:06

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