General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer
Американский автогигант General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer. Согласно известной информации, первые модели уже появились в магазинах официальных дилеров автостроительной компании в Китае.
Модифицированный паркетник получил удлиненный кузов, за счет которого увеличился вместительный трехрядный салон. Интерьер автомобиля отличается продуманной эргономикой и высококачественными материалами отделки. Разработчики учли удобное расположение медиа- и аудио- компонентов, управляемых с 10-дюймового сенсорного дисплея на передней панели. Там же расположена традиционная комбинация с аналоговыми циферблатами и тумблерами регулировки встроенных функций, как «климат-контроль», регулировка электростеклоподъемников всех дверей и подогрев передних сидений.
Технические параметры обновленной версии Chevrolet Blazer отличаются от предыдущих моделей мощным 2-литровым бензиновым двигателем с отдачей 230 лошадиных сил и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с опцией «Старт/Стоп». Кроме того, удлиненный кроссовер оснащен полноприводной трансмиссией и рулевым управлением реечной конфигурации с электро-усилителем.
Как известно, стартовая цена полноразмерного Chevrolet Blazer составила почти 239 тысяч юаней, что эквивалентно 2,7 млн рублей.
Модифицированный паркетник получил удлиненный кузов, за счет которого увеличился вместительный трехрядный салон. Интерьер автомобиля отличается продуманной эргономикой и высококачественными материалами отделки. Разработчики учли удобное расположение медиа- и аудио- компонентов, управляемых с 10-дюймового сенсорного дисплея на передней панели. Там же расположена традиционная комбинация с аналоговыми циферблатами и тумблерами регулировки встроенных функций, как «климат-контроль», регулировка электростеклоподъемников всех дверей и подогрев передних сидений.
Технические параметры обновленной версии Chevrolet Blazer отличаются от предыдущих моделей мощным 2-литровым бензиновым двигателем с отдачей 230 лошадиных сил и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с опцией «Старт/Стоп». Кроме того, удлиненный кроссовер оснащен полноприводной трансмиссией и рулевым управлением реечной конфигурации с электро-усилителем.
Как известно, стартовая цена полноразмерного Chevrolet Blazer составила почти 239 тысяч юаней, что эквивалентно 2,7 млн рублей.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:16