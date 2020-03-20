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General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer

Американский автогигант General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer. Согласно известной информации, первые модели уже появились в магазинах официальных дилеров автостроительной компании в Китае.
General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer

Модифицированный паркетник получил удлиненный кузов, за счет которого увеличился вместительный трехрядный салон. Интерьер автомобиля отличается продуманной эргономикой и высококачественными материалами отделки. Разработчики учли удобное расположение медиа- и аудио- компонентов, управляемых с 10-дюймового сенсорного дисплея на передней панели. Там же расположена традиционная комбинация с аналоговыми циферблатами и тумблерами регулировки встроенных функций, как «климат-контроль», регулировка электростеклоподъемников всех дверей и подогрев передних сидений.

Технические параметры обновленной версии Chevrolet Blazer отличаются от предыдущих моделей мощным 2-литровым бензиновым двигателем с отдачей 230 лошадиных сил и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с опцией «Старт/Стоп». Кроме того, удлиненный кроссовер оснащен полноприводной трансмиссией и рулевым управлением реечной конфигурации с электро-усилителем.

Как известно, стартовая цена полноразмерного Chevrolet Blazer составила почти 239 тысяч юаней, что эквивалентно 2,7 млн рублей.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:16

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