General Motors объявил старт продаж удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer





Модифицированный паркетник получил удлиненный кузов, за счет которого увеличился вместительный трехрядный салон. Интерьер автомобиля отличается продуманной эргономикой и высококачественными материалами отделки. Разработчики учли удобное расположение медиа- и аудио- компонентов, управляемых с 10-дюймового сенсорного дисплея на передней панели. Там же расположена традиционная комбинация с аналоговыми циферблатами и тумблерами регулировки встроенных функций, как «климат-контроль», регулировка электростеклоподъемников всех дверей и подогрев передних сидений.Технические параметры обновленной версии Chevrolet Blazer отличаются от предыдущих моделей мощным 2-литровым бензиновым двигателем с отдачей 230 лошадиных сил и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с опцией «Старт/Стоп». Кроме того, удлиненный кроссовер оснащен полноприводной трансмиссией и рулевым управлением реечной конфигурации с электро-усилителем.Как известно, стартовая цена полноразмерного Chevrolet Blazer составила почти 239 тысяч юаней, что эквивалентно 2,7 млн рублей.