Мировая статистика: Число жертв коронавируса превысило 10 000
Как показывают последние статистические данные, собранные по странам мира, где зафиксированы случаи инфицирования COVID-19, число жертв коронавируса превысило 10 000. Такие данные разместило на своем официальном сайте международное информационное агентство BNO News.
Международное информационное агентство с штаб-квартирой в Нидерландах занимается мониторингом распространения коронавируса в мире с момента начала вспышки заболевания. Каждый день BNO News публикует почасовые сводки с данными о числе инфицированных, вылечившихся и умерших по всем странам, а также составляет карты, графики и таблицы, по которым можно определить текущую ситуацию, связанную с COVID-19.
Так, судя по последним данным, количество жертв коронавируса в Италии (3 405) уже превысило число умерших в Китае (3 248). По количеству заразившихся Поднебесная пока на первом месте списка (80 967). За ней следует Италия (41 035), Иран (18 407), Испания (18 077) и Германия (15 320). Также в первую десятку по количеству зараженных вошли США, Франция, Южная Корея, Швейцария и Великобритания. На данный момент общее число жертв вируса превысило отметку в 10 000, зафиксированное же количество излечившихся от COVID-19 – более 86 000.
Международное информационное агентство с штаб-квартирой в Нидерландах занимается мониторингом распространения коронавируса в мире с момента начала вспышки заболевания. Каждый день BNO News публикует почасовые сводки с данными о числе инфицированных, вылечившихся и умерших по всем странам, а также составляет карты, графики и таблицы, по которым можно определить текущую ситуацию, связанную с COVID-19.
Так, судя по последним данным, количество жертв коронавируса в Италии (3 405) уже превысило число умерших в Китае (3 248). По количеству заразившихся Поднебесная пока на первом месте списка (80 967). За ней следует Италия (41 035), Иран (18 407), Испания (18 077) и Германия (15 320). Также в первую десятку по количеству зараженных вошли США, Франция, Южная Корея, Швейцария и Великобритания. На данный момент общее число жертв вируса превысило отметку в 10 000, зафиксированное же количество излечившихся от COVID-19 – более 86 000.
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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:03