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Употребление воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом

Зарубежные специалисты рекомендуют в условиях коронавируса пить большое количество воды. Эксперты полагают, что гидратация тела способствует укреплению иммунной системы и улучшает способность организма бороться с вирусом.
Употребление воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом

Специалисты подчеркивают, что питье воды не гарантирует полного избегания инфицирования, однако поможет поддержать здоровье организма и обеспечить лучшее функционирование всех внутренних органов и систем. Эксперты советуют кроме соблюдения личной гигиены и частого мытья рук в течение не менее 30 секунд, придерживаться здорового питания, отказаться от вредных привычек и обеспечить организм достаточным количеством жидкости. Все эти меры существенно понижают вероятность инфицирования.

Эксперты поделились, что вода улучшает способности организма бороться с вирусами за счет насыщения клеток кислородом, после чего они работают на полную силу и могут защититься от посторонних патогенных организмов. Кроме того, гидратация помогает регулировать температуру тела, а также вывести частицы вируса, проникшие в организм, что приводит к скорейшему выздоровлению в случае заболевания.

Медики подчеркивают, что в период болезни организм теряет большое количество влаги за счет слизи, через которую удаляются болезнетворные микробы. Чтобы как можно скорее выздороветь, нужно больше пить для повышенной выработки и удаления слизи с патогенными организмами.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:12

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