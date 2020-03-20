Употребление воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом





Специалисты подчеркивают, что питье воды не гарантирует полного избегания инфицирования, однако поможет поддержать здоровье организма и обеспечить лучшее функционирование всех внутренних органов и систем. Эксперты советуют кроме соблюдения личной гигиены и частого мытья рук в течение не менее 30 секунд, придерживаться здорового питания, отказаться от вредных привычек и обеспечить организм достаточным количеством жидкости. Все эти меры существенно понижают вероятность инфицирования.Эксперты поделились, что вода улучшает способности организма бороться с вирусами за счет насыщения клеток кислородом, после чего они работают на полную силу и могут защититься от посторонних патогенных организмов. Кроме того, гидратация помогает регулировать температуру тела, а также вывести частицы вируса, проникшие в организм, что приводит к скорейшему выздоровлению в случае заболевания.Медики подчеркивают, что в период болезни организм теряет большое количество влаги за счет слизи, через которую удаляются болезнетворные микробы. Чтобы как можно скорее выздороветь, нужно больше пить для повышенной выработки и удаления слизи с патогенными организмами.