«Для меня особых изменений нет»: Наргиз высказалась о карантине по коронавирусу





Как утверждает исполнительница, она, как и многие другие артисты, несет серьезный ущерб из-за отмены концертов на фоне пандемии. Но в этом вопросе она больше переживает вовсе не из-за финансового вопроса, а из-за реакции фанатов. К примеру, Наргиз сильно расстроилась из-за того, что так и не смогла лично увидеть сюрприз, который недавно подготовили для нее поклонники. Что же касается карантина, то на фоне принимаемых властями мер знаменитость старается не появляться на улице без специальной защитной маски, по ее словам, она старается заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих вне зависимости от того, какое из заболеваний свирепствует. «Я и без вирусов привыкла к аскетическому образу жизни, поэтому для меня каких-то особых изменений нет», - приводит ее слова портал «Телепрограмма».Как утверждает Наргиз, любой карантин несет в себе не только негатив, но и определенные преимущества. К примеру, у людей появляется возможность больше времени проводить с детьми, которые прежде испытывали дефицит их внимания. «Нужно, прежде всего, занять детей собой и стараться все делать совместно», - подчеркивает певица. Также она советует во время карантина заняться саморазвитием, выбрав себе хобби по душе.