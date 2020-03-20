Мария Миронова рассказала о последней беременности: "Свидетелями была вся съемочная команда"
Актриса и продюсер Мария Миронова, минувшей осенью ставшая мамой во второй раз в возрасте 46 лет, рассказала о том, что сумела избавиться от появившихся после беременности лишних 10 килограммов, а также опровергла домыслы общественности о суррогатном материнстве. Ребёнка артистка родила, находясь в четвёртом браке, супруги назвали сына Фёдором.
В беседе с журналистами издания «КП» Мария Миронова рассказала о том, что, пребывая на 5-м месяце беременности, участвовала в создании ленты «В шаге от рая». Таким образом, очевидцами «интересного положения» актрисы были и операторы, и гримёры, и коллеги, а потому слухи о якобы её прибегании к услугам суррогатной матери – нелепость.
Второй ребёнок актрисы появился на свет в сентябре минувшего года, но сейчас она уже вышла из декретного отпуска и вовсю работает в театре. Беременность оставила на теле Марии Мироновой «следы» в виде лишних 10-ти килограммов веса, однако на сегодняшний день ей почти удалось от них избавиться, доведя массу тела до привычной отметки.
В беседе с журналистами издания «КП» Мария Миронова рассказала о том, что, пребывая на 5-м месяце беременности, участвовала в создании ленты «В шаге от рая». Таким образом, очевидцами «интересного положения» актрисы были и операторы, и гримёры, и коллеги, а потому слухи о якобы её прибегании к услугам суррогатной матери – нелепость.
Второй ребёнок актрисы появился на свет в сентябре минувшего года, но сейчас она уже вышла из декретного отпуска и вовсю работает в театре. Беременность оставила на теле Марии Мироновой «следы» в виде лишних 10-ти килограммов веса, однако на сегодняшний день ей почти удалось от них избавиться, доведя массу тела до привычной отметки.